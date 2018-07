VIDÉO - William Leymergie, en larmes, fait ses adieux à "Télématin"

publié le 30/06/2017 à 13:27

Les fidèles de Télématin avaient le cœur lourd, ce 30 juin au matin. Et pour cause, ils ont suivi la dernière émission de William Leymergie, aux commandes du programme depuis 32 ans. À la fin de l'émission et après un hommage, en chanson, de l'équipe de Télématin, William Leymergie a fait ses adieux face caméra, saluant ses collègues et s'adressant ensuite directement aux téléspectateurs, au rendez-vous depuis de nombreuses saisons.



"Je savais bien que tous mes jeunes collègues me réservaient une surprise affectueuse pour mon dernier jour, ici à Télématin. Ils ont du talent, mais ça, vous le saviez et c’est pour ça que vous continuerez à regarder encore cette émission. Ce qu'ils ne savent peut-être pas eux, c’est que je les aime et pour toujours", a commencé William Leymergie, arrivé en 1978 sur Antenne 2.

C'est ensuite aux téléspectateurs qu'il a adressé quelques mots, visiblement très ému et la voix tremblante. "À ce propos, entre vous et moi maintenant, ça fait presque quarante ans de vie commune ici à Antenne 2 puis France 2, dont 32 de Télématin, ce n’est pas rien. Cette longue liaison, je ne suis pas près de l’oublier et ça, c’est grâce à vous. Grâce à vous aussi, j’ai appris tellement de choses, pour vous les offrir, sous forme de chroniques, sous forme d’info, courtes, simples, précises. Ajoutez à cela le talent des professionnels de France 2 pour les mettre en forme et vous aurez des audiences exceptionnelles. Merci pour ça aussi", a-t-il confié.

"Au fond, vous et moi nous sommes des colocs. Des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Vous êtes souvent chez vous et parfois on a un peu l’impression qu’on vit ensemble non ? Alors c’est vous dire à quel point vous allez me manquer".

Un mot pour son successeur

Professionnel, William Leymergie a ensuite passé le flambeau à celui qui le remplacera à la rentrée prochaine. "Je vous demande aussi de faire le meilleur accueil à ceux qui vont me succéder à la production de cette émission puis à la présentation avec Laurent Bignolas. Je les connais tous, ce sont aussi des grands professionnels, vous pouvez comme moi leur faire confiance."



Enfin, toute l'équipe de Télématin, réunie sur le plateau, a applaudi le présentateur qui n'a pas pu retenir ses larmes. Sous une pluie de confettis, William Leymergie a tiré sa révérence, accompagné de la chanson de Françoise Hardy Puisque vous partez en voyage. Si rien n'est officiel, le présentateur devrait rejoindre C8 à la rentrée pour animer une émission à la mi-journée.