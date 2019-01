Votre lundi avec Les Grosses Têtes

publié le 15/10/2018 à 18:25

Aujourd'hui, lundi 15 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui définit le conflit israelo palestinien comme un Airbnb qui a mal tourné.

… Melha Bedia

Une Grosse Tête qui travaille pour les services secrets dans le bureau des légendes mais qui n’est pas discret dans le bureau des grosses têtes.

… Artus

Une Grosse Tête qui a parfois tendance à utiliser un mot pour un autre, ça va du bar-PMA au problème de la philatélie dans l’église.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui publie « Rock » et lors de ses dédicaces au lieu de péter des guitares il arrache les pages de son livre.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui a un passeport français mais une voix internationale.

… Eric Laugérias



Une Grosse Tête qui ne mâche pas ses mots mais ce sont les autres qui ont du mal à les digérer.

…Laurent Baffie

Les Grosses Têtes du lundi 15 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

