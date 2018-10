Jérémy Ferrari de retour parmi Les Grosses Têtes

publié le 10/10/2018 à 18:19

Aujourd'hui, mercredi 10 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qu'on peut entendre sur RTL, voir sur L'Equipe 21 et acheter en librairie : Florian Gazan.



Une Grosse Tête reine du shopping mais qui connait bien aussi les habillages radio : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui a plus observé la grande casserole dans le ciel que dans sa cuisine : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui doit avoir un lien de parenté avec Jean Moulin, parce que comme lui, elle ne répond à aucune question : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête dont le nom nous fait dire que c’est un bolide de l’humour : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui a vu passer plus de rouge que n’importe quel membre de la famille Ferrari : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du mercredi 10 octobre Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !