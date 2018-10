Une belle valise RTL présentée par Caroline Diament

publié le 11/10/2018 à 18:19

Aujourd'hui, jeudi 11 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête réalisateur de l’émission et qui quand il remplace une Grosse Tête manquante c’est nous qui réalisons qu’il est tout aussi bon : François Renucci.

Une Grosse Tête qu’il ne faut jamais louper à la radio parce que lui ne loupe personne : Jeremy Ferrari.

Une Grosse Tête aussi précieuse que son nom dans l’émission… mais pas toujours aussi polie : Caroline Diament.



Une Grosse Tête romancière et journaliste qui continue ses investigations dans le grand studio : Gäel Tchakaloff.



Une Grosse Tête dont le cours des actions de RTL est indexé sur ses bonnes réponses : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui arrive de Marseille pour récupérer la sardine qui bloque le remaniement : Franz-Olivier Giesbert.

Les Grosses Têtes du jeudi 11 Octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

