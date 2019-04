publié le 18/04/2019 à 18:12

Aujourd'hui, jeudi 18 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a été désigné pour diriger les réunions de chantier de Notre Dame de Paris : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui présente « Affaire conclue » à la télévision et qui fait monter les enchères à RTL : Sophie Davant.

Une Grosse Tête qui nous fait rire en tentant tout : Valérie Mairesse.



une Grosse Tête dont la chanson « L’Hirondelle » pourrait faire revenir le Printemps : Pierre Palmade.



Une Grosse Tête qui en moins d’une semaine a vu le PSG perdre deux fois, la dépression le guette : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dons la restauration du toit n’a jamais été faite : Gérard Jugnot.

