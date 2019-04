publié le 15/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 15 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête passé du Petit théâtre de Bouvard au Grand Théâtre des Variétés : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui s’est révélée la meilleure pour exploiter un pré : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui n’a pas d’épouvantail dans son jardin, il lui suffit de chanter pour éloigner les oiseaux : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui peut se mettre en boule très facilement : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête qui ne cherche jamais à échapper à un pot : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qu’on ne peut pas qualifier d’homme sans histoire : Jean-Marie Bigard.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !