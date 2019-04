publié le 17/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 17 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui est « Notre Dame du Grand Studio » : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui comme Notre Dame a le saint solide : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui lui est prêt à donner pour la reconstruction…mais du PSG : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui va mettre le feu au Stade de France en juin avec ses 1000 rockeurs : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui aurait pu commenté l’incendie de Notre Dame de Paris sans les images : Yoann Riou.



Une Grosse Tête qui a intégré plus facilement l’émission que l’Armée à l’époque de son célèbre « Colonel » : Pierre Palmade.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !