Aujourd'hui,vendredi 12 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête à qui tout le monde pense dès qu’on paye l’addition au restaurant : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui est obligé de sauter à pied joint sur son pèse-personne pour qu’il se passe quelque chose : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui parle tellement vite, que quand il commente un match on a le son avant l’image: Yoann Riou.



Une Grosse Tête dont les perles pourraient faire un collier pour une girafe : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui serait le meilleur candidat pour les élections Européennes puisqu’il peut faire campagne dans n’importe quel pays : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête payée par weight watchers pour dire qu’il a commencé le régime « Comme j’aime » : Bernard Mabille.

