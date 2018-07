publié le 30/08/2017 à 16:01

Les Fanzouzes trépignent d'impatience après plus de deux mois de coupure estivale, "Baba" reviendra dans quelques jours, lundi 4 septembre. Pour les faire patienter les téléspectateurs de TPMP, Cyril Hanouna s'est mis en scène dans un teaser diffusé sur les réseaux sociaux et par C8. On y voit donc le présentateur de Touche pas à mon postehabillé avec la tenue du PSG, dont il est un fan et un habitué des matches au Parc des Princes.



Gros plan sur les crampons d'un joueur qui entre dans un vestiaire, chaussettes du Paris Saint-Germain, tatouages (factices), maillot numéro 10 de Neymar la recrue la plus chère de l'histoire et en fond, la voix de Pierre Ménès, qui figure parmi les nouveaux chroniqueurs de TPMP. "C'est le meilleur de sa génération, il est incroyable, c'est le top du top", analyse le spécialiste football du Canal Football Club.

La caméra remonte et Cyril Hanouna, avec une coiffure plutôt originale, se retourne : "Et alors, moi aussi je suis brésilien", tente de convaincre "Baba" avant de faire appel à l'autodérision. TPMP reviendra lundi 4 septembre en access prime time.