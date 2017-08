publié le 05/08/2017 à 13:46

Abondance de biens ne nuit pas, et les grands joueurs peuvent toujours jouer ensemble. Une fois ces poncifs balayés, il ne reste pas moins qu'Unai Emery va devoir se creuser la tête pour résoudre un problème de riche : comment faire jouer le Paris Saint-Germain maintenant que Neymar fait partie de l'effectif ? Car si le 11 parisien était bien défini la saison passée, l'arrivée du joueur va fatalement faire un malheureux, voire plus si le dispositif est remanié pour mettre "Ney" dans les meilleures dispositions ainsi que les autres stars offensives parisiennes.



Draxler, Matuidi, Lucas et pourquoi pas Motta, Pastore et Di Maria, il y aura des joueurs frustrés et des statuts remis en cause. Antero Henrique, le directeur sportif et Unai Emery devront jouer les DRH. Car en payant 222 millions d'euros, l'obligation de résultats est énorme, et les choix tactiques obligeront à trancher dans le vif. Si la défense sera sans doute composée de Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Kurzawa, c'est à partir du milieu de terrain que le lifting pourrait être opéré.

La version "football champagne"

Si le PSG veut jouer les sélections all-stars, privilégiant le jeu et le spectacle, il a largement de quoi faire dans un 4-2-3-1 offensif et alléchant. Devant le "back four", Verratti et Rabiot feraient une paire de virtuoses balle au pied. L'Italien jouerait les meneurs de jeu reculés alors que le Français percerait les lignes par ses percussions et apporterait sa taille à la finition. À droite, Angel Di Maria amènerait son pied gauche en repiquant dans l'axe, laissant Dani Alves apporter son écho dans le couloir.

À gauche, Neymar casserait des reins et briserait des défenses en revenant lui aussi dans l'axe, Kurzawa dédoublant dans le dos. Derrière Cavani, seul en pointe, Javier Pastore serait le chef d'orchestre de la symphonie footballistique. Il y aurait des dédoublements, des combinaisons, des vagues de virtuoses du ballon rond et certainement du plaisir plein les yeux.



Dans ce système, l'équilibre serait précaire et la doublette Rabiot-Verratti devrait faire très attention aux couvertures et au repli. Mais face à des équipe regroupées, Unai Emery pourrait assumer ce déséquilibre vers l'avant à l'image d'un Bielsa. L'entraîneur devrait dans ce cas mettre sur le banc Motta, Draxler et Matuidi, en plus de Lucas, Aurier et Meunier. Du lourd, et beaucoup d’egos à gérer.

La version équilibrée pour les grands matches

Une version sans risque tactique mais qui reste séduisante. Devant la défense, Rabiot, Verratti et Matuidi viendraient blinder le milieu en apportant de la technique mais aussi de l'équilibre défensif via le volume de jeu de Matuidi. Devant, le trio Neymar, Cavani, Di Maria serait chargé de faire sauter les verrous adverses, aidés par les dédoublements des latéraux.



Cette mise en place mettrait sur le banc Motta, qui ne devrait pas s'émouvoir de ne pas être titulaire à tous les matches, mais surtout Pastore et Draxler. Le banc du PSG serait là encore d'un très gros calibre, si les joueurs qui le squatteraient ne sont pas trop touchés moralement.

La version la plus chatoyante

Elle ne transforme pas beaucoup celle plus équilibrée évoquée ci-dessus, mais elle changerait le visage du milieu parisien et donc l'animation de l'équipe. Ainsi, exit Blaise Matuidi pour faire redescendre dans le cœur du jeu Angel Di Maria. Un poste dans lequel il a excellé avec le Real Madrid en 2014 et avec la sélection argentine. Sans doute son meilleur poste. Sur le côté gauche du milieu à trois, avec Verratti à droite et Rabiot en pointe basse, ce milieu alimenterait à merveille un trio Neymar-Cavani-Draxler.



Matuidi et Pastore feraient les frais de ce choix, mais là encore ça donnerait au PSG les moyens de jouer toutes les compétitions avec une équipe très compétitive et des joueurs capables de sortir du banc pour faire exploser les blocs adverses. À moins que les mécontentements et surtout l'obligation de dégraisser la masse salariale n'oblige la direction du PSG à vendre certains titulaires potentiels.