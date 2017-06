et Clémence Bauduin

"Arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission, c'est que de la télé." Si Cyril Hanouna défraie régulièrement la chronique avec son émission Touche Pas à Mon Poste sur C8, c'est cette fois la mère de l'animateur qui a fait parler d'elle ces derniers jours. Soupçonnée d'avoir harcelé l'ex-chroniqueur de Virgoin Radio Michael Zazoun, chroniqueur de l'émission d'Enora Malagré produite par Cyril Hanouna, elle a été convoquée par la police et confrontée au plaignant.



Dans un message amer posté sur Facebook le 30 mai, le chroniqueur taxait Cyril Hanouna d'homophobie et l'accusait de "menacer ou insulter", "souvent autour d'une cour afin d'asseoir sa puissance". Le message semble ne pas avoir plu à la mère de Cyril Hanouna, qui connaît bien Michael Zazoun et lui aurait téléphoné pour faire savoir son mécontentement, selon les dires mots de l'animateur de TPMP.

Elle l'a appelé comme toute mère aurait fait. Cyril Hanouna





D'après la plainte déposée par Michael Zazoun, une personne aurait essayé de le joindre anonymement. La police aurait retracé le téléphone et découvert qu'il s'agissait du numéro d'Esther Hanouna, la mère de l'animateur de C8. "Ma mère elle a 70 ans, elle adore la télé et c'est pas ça, dément Cyril Hanouna. (...) Il faut savoir que sa mère c'était sa meilleure amie et que Michael Zazoun, elle le connaît depuis 40 ans. Donc elle n'a pas appelé quelqu'un au hasard, c'est juste que ça lui a fait de la peine de voir un mec qu'elle connaît depuis longtemps dire que son fils est homophobe ou dire des bêtises sur son fils. Elle l'a appelé comme toute mère aurait fait", se défend celui que ses fans surnomment "Baba".

Laissez-nous nous amuser. Cyril Hanouna





Pour le présentateur, pas de quoi s'alarmer d'un appel anonyme. "Elle est toujours en numéro masqué ma mère, même moi elle m'appelle en numéro masqué c'est pour ça que je ne lui répond jamais", argue-t-il. "Je crois que tout le monde devient fou avec cette émission et avec le succès de TPMP. Donc je vous le dis juste : laissez-nous nous amuser, amusez-vous avec nous et arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission, c'est que de la télé".