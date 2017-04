publié le 02/04/2017 à 19:34

Sa dernière apparition télévisuelle date de la fin du mois d'août. C'était déjà sur le plateau du Canal Football Club, là où Pierre Ménès a fait son retour ce dimanche 2 avril. Chroniqueur emblématique de l'émission foot du dimanche sur la chaîne privée, cette rentrée a fait réagir les habituels téléspectateurs du programme sur les réseaux sociaux.



Dans une interview donnée, ce samedi 1er avril; à son ami et présentateur du "CFC" Hervé Mathoux, l'homme de 53 ans a détaillé neuf derniers mois "très difficiles". "J'ai été greffé du foie et d'un rein le 12 décembre (...). J'ai reçu énormément de messages de soutien venant du milieu du foot. Cela m'a beaucoup aidé", confie-t-il.

Quatre mois après sa double greffe, Pierre Ménès est donc de retour dans le monde de l'audiovisuel : "J'ai toujours dit que je me sentirai véritablement guéri le jour de mon retour au CFC. Non pas parce que je passerai de nouveau de la télé mais parce que cela signifierait que je reprends une vie professionnelle. Et que je retrouve les copains".

