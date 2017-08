publié le 29/08/2017 à 18:28

"Baba" se lance un nouveau défi. Cyril Hanouna se voit confier par C8 une nouvelle émission, et elle consistera à remettre au goût du jour un jeu mythique de la télévision française. Si le nom sera Family Battle, le communiqué de presse indique qu'il s'agira de l'adaptation française du jeu américain Family Feud, déjà vu en France sous le nom d'Une famille en or ! Le jeu qui est arrivé sur TF1 en 1990, a connu une dernière diffusion sous cette appellation en 2015 sur TMC.



Si le format reste le même, Cyril Hanouna et la production y ont apporté quelques ajustements. La première manche opposera deux familles anonymes qui devront répondre à des questions sur la vie quotidienne, la famille qui aura cumulé le plus de points sera qualifiée pour la seconde manche qui l'opposera à un membre de l'équipe de TPMP accompagné de personnes de son entourage.

En jeu, une cagnotte dont le montant n'a pas été dévoilé. En cas de victoire, la famille anonyme pourra revenir la semaine suivante pour gonfler ses gains. Le jeu, qui débutera le vendredi 22 septembre, sera retransmis en access prime time de 19h10 à 21 heures, à la place de Touche pas à mon poste qui fera relâche les vendredis.