Audrey et son coach Mika dans "The Voice 2017"

publié le 28/05/2017 à 09:11

Audrey continue de séduire le public de l'édition 2017 de The Voice. Après une prestation exceptionnelle sur The Shoop Shoop Song de Betty Everett la semaine passée, la Périgourdine a fait de nouveau très forte impression avec une reprise du grand classique de Sylvie Vartan, La Plus belle pour aller danser.



Une prestation très forte qui l'a émue aux larmes à la fin, tout comme les quatre coachs Mika, Zazie, Matt Pokora et Florent Pagny. La jeune femme a même partagé un slow avec Mika, qui n'a pas lâché son sourire pendant toute la performance d’Audrey, de nouveau favorite du public.

Les internautes ont d'ailleurs rapidement exprimé leur ravissement sur Twitter pendant la prestation d'Audrey. Avec sa robe longue et son éventail, devenu son accessoire iconique, l'artiste a réussi à émouvoir le public sur la scène et dans leurs canapés. "Tu as fait un geste généreux, tu as fait un geste qui a touché le public. Ce soir, tu m'as ému", lui a déclaré Mika, visiblement bouleversé.