publié le 08/04/2017 à 23:02

Les coachs de The Voice ont décidément beaucoup d'humour. Samedi 8 avril, lors de la sixième et dernière soirée des auditions à l'aveugle, Mika a voulu s'amuser à se mettre à la place des candidats. Il est donc monté sur la scène, passé derrière le mur et s'est installé au piano. Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora sont restés retournés sur leur fauteuil, jouant le jeu jusqu'au bout.



À l'écoute de son tube Grace Kelly, ils ont fini par se retourner et ont tous tenté de le convaincre de rejoindre leur équipe. Mais Mika a choisi de rejoindre, toujours pour de faux, les rangs de Zazie. Matt Pokora a remarqué que son partenaire de The Voice était stressé. Pour lui, cette expérience leur a permis de se rendre-compte de la difficulté que représente le fait de chanter face à des fauteuils retournés. Une surprise qui a plu aux internautes.