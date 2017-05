publié le 20/05/2017 à 23:51

Audrey est l'une des candidates stars du premier prime de The Voice. Avec son éventail et la mise en scène de sa prestation pour The Shoop Shoop Song de Betty Everett, Audrey a fait fondre le cœur des internautes, mais aussi de Mika son coach. Elle a d'ailleurs été sauvée par le public après ce premier prime, avec Vincent Vinel, autre favori de la compétition et pour de nombreux internautes, le nouveau gagnant. Mais, Audrey n'est pas en reste avec son show et sa joie de vivre communicative.



Les internautes ont été sensibles à la prestation d'Audrey, et surtout à sa mise en scène. Après les audiences à l'aveugle, l'épreuve ultime, la Périgourdine a franchi une nouvelle étape dans la compétition de The Voice 2017. Avec sa voix qui ne laisse pas indifférent, Audrey a entonné The Shoop Shoop Song avec brio.

Mais #Audrey qu'est-ce que je l'adooore !!! Un vrai rayon de soleil ¿¿ #TheVoice — ¿¿ ¿ Mal¿ka ¿ ¿¿ (@MalikaC_17) 13 mai 2017