Les voeux de Claude Sarraute aux auditeurs

publié le 25/01/2019 à 18:32

Aujourd'hui, vendredi 25 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête avec qui on crie « Vive Demain » la veille d’aller la voir au théâtre des Variétés : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête surnommée le Jackpot depuis qu’elle triomphe au Casino de Paris : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui court après les bonnes réponses mais a vite des crampes : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui met parfois trop d’engrais dans son champ lexical : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui, quand il s’endort dans le TGV Le Mans-Paris a un coup de pompe dans le train : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui vend déjà sous le manteau des compils de Pierre Pérou et Tino Russie : Eric Laugerias.

Les Grosses Têtes du vendredi 25 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

