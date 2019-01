L'humour est dans le pré avec Karine Le Marchand

publié le 28/01/2019 à 18:20

Aujourd'hui, lundi 28 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui dès ce soir avec l’Amour est dans le pré va faire un gros taux de pénétration avec des puceaux : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui présente aussi « l’amour est dans le prêt » mais chez Cofidis : Caroline Diament.

Une Grosse Tête surnommé « le taureau du Gers » sur toutes les airs d’autoroute : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui dédicacera son dictionnaire de sa vie à la FNAC de Bercy-village à Paris mercredi prochain à partir de 18h00 : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui croque son chat pour qu’on dévore ses albums : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui est devenu un personnage de BD mais qui est Tintin sur les questions : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du lundi 28 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

