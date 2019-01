Les parents de JeanFi Janssens dans le public

publié le 23/01/2019 à 18:25

Aujourd'hui, mercredi 23 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête reine de l’information qui n’a jamais perdu la tête : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui a souvent demandé aux passagers d'attacher leur ceinture mais qui de son côté, la boucle rarement : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont il n’y a que les chaussettes qui lui arrivent à la cheville et encore il n’en met pas toujours : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête dont les agences se multiplient plus vite que ses bonnes réponses : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qu’on surnomme « la tartine » parce que quand il tombe c’est toujours sur le côté beurré : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête à qui notre Maryline Ch’ti va pouvoir chanter aujourd’hui "Happy Birthday to you Mister Dechavanne" : Christophe Dechavanne.

Les Grosses Têtes du mercredi 23 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

