La face cachée de Gäel Tchakaloff

publié le 24/01/2019 à 18:27

Aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a des origines bulgares mais dont la voix n’a plus de mystère pour les auditeurs de RTL : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête que vous pouvez retrouver tous les weekends au théâtre du Marais, quartier où elle a peu de chance de perdre sa virginité : Melha Bedia.

Une Grosse Tête qui malgré le succès n’a jamais regardé les gens de haut : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête qui a un point commun avec Jean Benguigui, ils viennent tous les deux du Nord : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête moins fragile que Neymar quand il se fait tacler : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui s’écrase beaucoup moins que les candidats à son émission de trampoline : Christophe Beaugrand.

Les Grosses Têtes du jeudi 24 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Bonne chance à tous !