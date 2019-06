publié le 27/06/2019 à 18:41

Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui en septembreassistera à une nouvelle vague de chaleur au théâtre de la porte St Martin : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui pourrait s’envoler si on met le ventilo un peu trop fort : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui a toujours préféré les nouvelles fraiches et les sujets brulants : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui plus elle s’habille léger, plus elle donne chaud : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui pense qu’Eugène Sue est un écrivain du moment : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui propose dans son plan canicule d’aller dans les salles de cinéma climatisées à partir du 3 juillet pour voir le film « Quand on crie au loup » : Gérard Jugnot.



