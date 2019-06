publié le 05/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 5 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle mais dont le port d’attache est dans le Grand Studio : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui n’est pas venue en France pour passer 3 jours avec Neymar : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête dont on pourrait commémorer les 30 ans de son débarquement en France avec son chat : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui est un hommage permanent au 6 juin 44 puisqu’il a toujours l’air de débarquer : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qu’on pourra encore voir cet été sauter en parachute sur les plages de Normandie quand il tentera de mettre son slip de bain sans se casser la gueule : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui ne saute que quand il commente un match : Yoann Riou.

