publié le 29/10/2018 à 20:34

On pourrait croire à la réincarnation de Michael Jackson ! Inconnu il y a encore quelques jours, Salif Lasource 22 ans, cumule désormais des millions de vues sur ces vidéos Instagram et près d'un million d'abonnés. La raison : son "moonwalk" impressionnant, en plein Beaubourg, quartier du centre de Paris.



"Ça fait des années que je danse, depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé avec Michael Jackson, Fred Aster, James Brown et plein d'autres. J'ai fait le tour du monde en restant à Paris, je trouve ça incroyable", raconte le jeune danseur au Parisien. Cette notoriété, il la doit à une vidéo en particulier, publiée le 17 octobre sur son compte Instagram. Relayée par des stars mondiales sur leur propre compte, comme l'acteur américain Dwayne Johnson ou le basketteur LeBron James, la vidéo compte aujourd'hui 5,5 millions de vues.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, le danseur a vu son nombre d'abonnés grimper en flèche. "Il y a moins de 5 jours j'étais à moins de 9.000, aujourd'hui je suis presque à 1 million de followers sur Instagram."

Désormais sous le feu des projecteurs, Salif reste discret concernant ses projets futurs. En attendant, le jeune prodige originaire du 93 continue de nous régaler sur Instagram, de son déhanché digne du roi de la pop.