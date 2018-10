publié le 03/10/2018 à 15:15

La scène est impressionnante. King Zeek, un jeune Américain passionné de musique, a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, lundi 1er octobre où il reprend Human Nature de Michael Jackson. La ressemblance vocale avec le roi de pop est hallucinante. Les notes, le grain de la voix et ce côté aigu, tout y est pour nous faire croire que l'interprète de Thriller est revenu d'entre les morts.



La vidéo a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans les commentaires, les internautes sont impressionnés. "Quelle magnifique voix", "Michael Jackson n'est donc pas mort" ou bien encore "C'est absolument incroyable", peut-on lire en bas de la vidéo.

King Zeek est un immense fan de Michael Jackson, il avait déjà repris le morceau Gone Too Soon lors d'un direct sur Facebook. Sur son compte Instagram, le jeune homme se définit comme auteur-compositeur-interprète et danseur. Il a promis aux internautes de reprendre d'autres titres du défunt chanteur.