Philippe Gildas, le petit Breton aux grandes oreilles qui a marqué la télévision

et Aymeric Parthonnaud

publié le 28/10/2018 à 10:15

Beaucoup se souviendront de ses fous rires dans Nulle Part Ailleurs, émission phare de Canal+ qu'il a animée de 1987 à 1997. Philippe Gildas, homme de télévision mais aussi de radio s'est éteint dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018, des suites d'un cancer. Il avait 82 ans.



Né Philippe Leprêtre dans le Morbihan, le 12 novembre 1935. Celui qui n'est pas encore Philippe Gildas fait une rencontre décisive avec celui qui deviendra Jean Yanne dans les années 60. À l'époque le jeune Philippe qui se destine à l'enseignement s'inscrit sur les conseils de l'acteur et humoriste dans une école de journalisme à Paris (le Centre de Formation des Journaliste ou CFJ).

Une fois diplômé, il décroche un premier job au journal Combat pour un poste de secrétaire de rédaction. Puis, pendant son service militaire, il s'embarque pour la radio dans la future RTL - radio Luxembourg - en 1963. Il est une des plumes du matinalier de l'époque... Hasard de la vie, il est propulsé par accident devant le micro... mais encore militaire, il refuse que son nom soit donné à l'antenne. Il sera Philippe Gildas, "Gildas" comme le prénom de son fils.

Direction la télévision

Philippe Gildas, le "petit Breton aux grandes oreilles" comme il aimait se définir (c'est d’ailleurs le titre de son autobiographie publiée en 2010 chez Flammarion) a un appétit d'ogre. Bosseur, colérique parfois, débrouillard sûrement, il gravit les échelons et prendra la direction de la rédaction de RTL avant de s'envoler vers la concurrence à Europe 1. La radio mais aussi la télévision.



Dans les années 70, à l’ORTF mais aussi à l'ex-Antenne 2, les JT , La Tête et les Jambes... Il fut aussi le premier présentateur de La Chasse au trésor. Il passe ensuite par TF1 avant d'être appelé par celui qu'il avait fait embaucher à RTL, Pierre Lescure, qui venait tout juste de créer la première chaîne cryptée en France : Canal Plus.

Philippe Gildas dans l'emission "Si j'avais défendu" sur TF1 en 1988 Crédit : Sipa

Le triomphe de la recette "Nulle part ailleurs"

Nous sommes en 1984, c'est Direct Gildas pendant deux ans, le temps du déjeuner... Trois ans plus tard, Alain de Greef, le directeur des programmes de la quatrième chaîne, lui propose de prendre la tête d'une émission de bande truffée de sketches. Ce sera Nulle part ailleurs avec les trublions, de Caunes, Garcia, Karl Zéro, Albert Algoud mais aussi la célèbre bande des Nuls... Une aventure de 10 ans. Des fous rire, souvent grâce à Antoine de Caunes, qui sont entrés dans la postérité.

> Nulle Part Ailleurs - 10 années formidables (Best of) - Fous rires - Vidéo éditée

L'après Canal ne sonnera pas pour autant l'heure de la retraite. Philippe Gildas enchaîne sur Paris Première, créée une chaîne pour les seniors Vivolta, devient chroniqueur sur France 2 chez Laurent Ruquier, mais aussi sur la chaîne Comédie! créée par l'ex-Nul Dominique Farrugia. La boucle était bouclée.

> Philippe Gildas ne regarde plus Canal + Crédit Image : dailymotion | Date : 02/10/2017