publié le 10/09/2018 à 17:27

Lio va fouler les planches du plateau de Danse avec les Stars. La chanteuse de 56 ans a été confirmée comme étant l'un des prochains visages de la neuvième saison du programme phare de TF1. C'est par le biais d'un communiqué officiel, publié ce lundi 10 septembre 2018, sur Twitter, que la nouvelle a été officialisée.



L'interprète de Banana Split va ainsi rejoindre Pamela Anderson, Iris Mittenaere, l'ancien footballeur Basile Boli, l’actrice Héloïse Martin (Tamara), l’humoriste Jeanfi Janssens, l’acteur Clément Rémiens (Demain nous appartient) et l’ancien rugbyman Vincent Moscato.

La chanteuse Shy'm, gagnante de la saison 2 (2011) et jury de la saison 3 et 4 (2012 et 2013) a également été annoncée dans cette neuvième édition. L'artiste de 32 ans va récupérer son fauteuil de membre du jury.



Elle sera accompagnée de Chris Marques, Jean-Marc Généreux et d'un petit nouveau... Patrick Dupond, figure emblématique de la danse classique, déjà apparue à la télévision dans La France a un incroyable talent lors de la saison 2 et 3.

#Officiel

Lio participera à la prochaine saison de #DALS !

Danse Avec Les Stars, bientôt de retour sur @TF1 ! pic.twitter.com/EBV8nOUEBh — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 10 septembre 2018

#Officiel

Mesdames et Messieurs, voici le nouveau jury de Danse Avec Les Stars !@shymofficiel et Patrick Dupond rejoignent @JMGenereux et @LeChrisMarques !

Danse Avec Les Stars, bientôt de retour sur @TF1 ! pic.twitter.com/DCEBY4bV24 — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 10 septembre 2018