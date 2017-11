publié le 15/11/2017 à 22:11

Une prestation impeccable. Ashley, jeune femme aux origines capverdienne a bouleversé les quatre membres du jury de la Nouvelle Star lors de la troisième session d'auditions de ce mercredi 15 novembre. Deux titres au programme : Je sais pas de Céline Dion et Sodade de Cesária Évora, la voix légendaire du Cap Vert.



L'émotion et la justesse étaient au rendez-vous. Chaque note était touchée avec l’émotion et la puissance nécessaire. Coeur de Pirate, bouleversée n'en revenait pas : "J'adore Céline (...) si elle était là elle dirait la même chose que moi". En tant que chanteuse québécoise on peut clairement lui faire confiance. Dany Synthé avoue lui aussi qu'elle est la candidate qui lui a donné le plus de frissons depuis le début d'émission.

Tour à tour les membres du jury lui ont accordé les grâces des interrupteurs cachés sous leur bureau. A la fin de la chanson de Céline Dion, Ashley avait déjà remporté un "S" et un "T". La chanson magique d'Évora lui a offert le "A" et le "R". Elle a ainsi remporté le quatrième "Star Pass" de la Nouvelle Star. Il ne reste désormais plus qu'un seul ticket exceptionnel pour être directement parmi les 15 finalistes.