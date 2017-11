publié le 16/11/2017 à 00:01

Elle est l'une des plus jeunes candidates de la Nouvelle Star cette année. Et les jurés se rappelleront sans doute encore longtemps de sa prestation. Léa, 16 ans, a choisi Creep de Radiohead. Une ultime note viscérale et puissante a arraché une larme à Coeur de Pirate. "Je n'ai jamais entendu un son pareil", a confié la chanteuse canadienne soufflée.



Mais comme la perfection n'est pas de ce monde, il y a eu quelques critiques que le jury espère constructives. Benjamin Biolay - qui avouait avoir du mal à trouver des défauts à la jeune femme - n'a pu s'empêcher de la mettre en garde sur un détail : sa gestuelle qui "l'énerve". Il faudra donc que Léa trouve un autre moyen d'expression que ses bras et ses mains pour les prochaines épreuves.

Le résultat était tout de même sans appel : quatre grands "oui". La benjamine des candidats de la soirée a donc remporté son billet pour accéder aux prochaines phases éliminatoires du télé-crochet de M6.

On retrouvera Léa 16 ans au théâtre !

RT pour la féliciter ! #NouvelleStar #Lea pic.twitter.com/Ai2OgFSHyd — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 15 novembre 2017