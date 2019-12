VIDÉO - Miss Univers 2019 : Maëva Coucke chute lors du défilé en maillot de bain

publié le 07/12/2019 à 15:45

Catastrophe ! Maëva Coucke, Miss France 2018, a fait une grosse chute ce vendredi 6 décembre lors du défilé en maillots de bain pour Miss Univers. C'est lors du show préliminaire, une soirée qui détermine les finalistes de la compétition, que la jeune femme originaire de Nord-Pas-de-Calais est tombée. Elle s'est toutefois relevée rapidement et a salué la foule avec le sourire.

Si la Française a peut avoir perdu des points en tombant pendant le défilé, elle n'est pas la seule. Miss Malaisie et Miss Indonésie ont également perdu l'équilibre. De son côté, Maëva Coucke reste optimiste et philosophe. "Je ne me suis pas fait mal. C'est la faute à pas de chance, au sol, aux talons, je ne sais pas... J'ai glissé, je me suis relevé. Ce n'est pas bien grave, ça arrive, c'est du live", a en effet réagi la Française dans sa story sur son compte Instagram.

C'est elle qui représente la France pour Miss Univers cette année, car Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a décalé sa participation d'un an. La nouvelle Miss Univers, qui succédera à la Philippine Catriona Gray, sera connue le dimanche 8 décembre prochain. L'élection ayant lieu aux États-Unis, la France ne connaîtra le résultat que le lundi au petit matin. À ce jour, seules deux Françaises ont déjà remporté la compétition : Christiane Martel en 1953 et Iris Mittenaere en 2016. L'an dernier, c'est la Philippine Catriona Gray qui s'est fait élire Miss Univers.