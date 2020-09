publié le 19/09/2020 à 12:30

Ce samedi matin, M. Pokora était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL. Pendant l'émission, le chanteur a évoqué sa relation avec ses fans. Il explique notamment que son public a grandi avec lui et que la foule hystérique de ses débuts a laissé la place à des fans plus mûrs, qui viennent même à ses spectacles avec leurs enfants. "Maintenant, le public est vraiment de 7 à 77 ans. L'album de Claude François [NDLR : My Way sorti en 2016] m'a ramené une autre génération plus âgée. Et puis, il y ma génération qui a 35 ans, qui vient en couple, qui vient en famille (...) il y a de tout", affirme-t-il. Exit donc "le fanatisme". Aujourd'hui, le chanteur aime le fait que son public soit "plus cool" et "respectueux".

M. Pokora révèle alors avoir déjà eu affaire à une fan "déséquilibrée" venue sonner "chez [ses] voisins en pensant que c'était chez [lui]. J'ai dû faire une main courante", confie-t-il avant de continuer : "Elle avait envoyé des menaces à mon frère où je ne sais qui sur les réseaux". Une mésaventure qui n'est arrivée qu'une seule fois selon l'artiste de 35 ans.



Au cours de l'émission, M. Pokora a également évoqué son désir de présenter un show à la télé en compagnie d'un célèbre animateur. Le chanteur en a aussi profité pour donner son avis sur les Victoires de la Musique. Contraint d'annuler sa dernière tournée à cause du Coronavirus, il explique aujourd'hui pourquoi il est en colère contre la décision du gouvernement. Et puis enfin, l'interprète de On est là, qui dévoile peu son intimité, a fait des confessions concernant son fils de 9 mois et son grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer...

Mise aux enchère du mug ORLT de M. Pokora !

Ce weekend, Eric Dussart et Jade mettent aux enchères le mug On Refait La Télé dédicacé et utilisé par M. Pokora pendant l'émission ! L'argent récolté ira à la Fondation pour la Recherche Médicale. Pour tenter votre chance, faites une offre, cliquez ici !



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer !

Ce matin, Rémi Jacob vous recommande Meurtres en pays Cathare, le nouvel épisode inédit de la collection à succès. La fiction sera diffusée ce soir à 21h sur France 3.



Au casting, on retrouve notamment Elodie Fontan (Pauline Lebrun), Salim Kechiouche (Thomas Costella ), Florence Loiret-Caille (Chloé Legrand) et Samuel Allain Abitbol (Victor Franchet).

L'histoire : Lors de l'inauguration d'une exposition sur l'Inquisition dans un célèbre château cathare, les visiteurs découvrent avec effroi le cadavre mutilé d'une jeune femme dans une cage de torture. Retrouvé sur la scène de crime, Victor, un jeune homme atteint de trisomie 21 est le principal suspect et tout semble l’accuser. Pauline Lebrun, lieutenant de gendarmerie et sœur du suspect, est immédiatement démise de l'enquête et remplacée par le capitaine de la SR de Montpellier, Thomas Costella. Elle n'aura de cesse dès lors de se battre pour protéger son frère et l’innocenter. Mais ce combat ne sera pas sans conséquence pour elle comme pour son entourage..



Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Au menu ce matin :

- C'est Marie-Sophie Lacarrau qui remplacera Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13h de TF1. Vrai ou faux ?

- Jade va-t-elle rejoindre la troupe des Enfoirés pour leur prochain show à Lyon en janvier ?



Réponses en vidéo ci-dessus...