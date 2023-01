VIDÉO - Les Grosses Têtes vont-elles chez des psychologues ?

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 19 janvier 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui pourra toucher une retraite d’actrice, de juriste, d’écrivaine, de sportive et de Grosse Tête : Rachel Khan. Une Grosse Tête qui a accumulé plus de Miles que de points retraites : JeanFi Janssens. Une Grosse Tête qui a plus de sensualité que de mensualités : Marcela Iacub. Une Grosse Tête, retraitée de Canal+ mais bien décidée à enchainer les trimestres à RTL : Ariel Wizman. Une Grosse Tête dont le pot de départ en retraite a été payé par Vincent Bolloré : Sébastien Thoen. Et enfin, une Grosse Tête qui préfère le jour du Kiwi au jour de grève, puisqu’elle est sur scène au théâtre Edouard VII : Gérard Jugnot.



Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.