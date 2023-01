VIDÉO - Les Grosses Têtes : les secrets de la photo de Karine Le Marchand avec Brad Pitt

Les secrets du selfie entre Karine Le Marchand et Brad Pitt

Les secrets du selfie entre Karine Le Marchand et Brad Pitt

PÉPITE - La blague de P. Sébastien sur le hamster et les cigarettes

PÉPITE - La blague de P. Sébastien sur le hamster et les cigarettes

PÉPITE - La compétition de blagues entre P. Sébastien et J-M. Bigard

PÉPITE - La compétition de blagues entre P. Sébastien et J-M. Bigard

LE LIVRE DU JOUR - "Et la fidélité, bordel !" de Patrick Lemoine

LE LIVRE DU JOUR - "Et la fidélité, bordel !" de Patrick Lemoine

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 16 janvier 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qu’on a vu ce weekend au bras d’un viticulteur du nom de Brad Pitt : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui peut se vanter d’être aussi célèbre en France que Brad Pitt : Patrick Sébastien. Une Grosse Tête, argentine, Championne du Monde des intellectuels : Marcela Iacub. Une Grosse Tête qui sait faire beaucoup de choses et même répondre aux questions des Grosses Têtes : Ariel Wizman. Une Grosse Tête dont le vocabulaire est fleuri même en hiver : Jean-Marie Bigard. Et enfin, une Grosse Tête dont le livre vient d’être à peine dépassé par celui du Prince Harry : Sébastien Thoen.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant