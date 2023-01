VIDÉO - Les Grosses Têtes : Paul El Kharrat métamorphosé pour son retour

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 17 janvier 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête dont Brad Pitt sait maintenant qu’elle est encore plus JOLIE qu’Angelina : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui a réussi à piquer Stéphane Plaza à Karine Le Marchand : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête en tournée théâtrale entre deux matchs de rugby : François Berléand. Une Grosse Tête dont le spectacle "Anesthésie Générale" a plutôt tendance à réveiller les gens : Jérémy Ferrari. Une Grosse Tête qui, en 20 ans, a pris autant de neurones que Loana a pris d’antidépresseurs : Steevy Boulay. Et enfin, une Grosse Tête qui a reçu une médaille de la part de la comptabilité de RTL : Paul El Kharrat.



