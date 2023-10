VIDÉO - Les Grosses Têtes : Roman Doduik fait ses débuts dans l'émission

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 17 octobre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une nouvelle Grosse Tête, révélation de l’humour, qui cartonne sur scène avec son spectacle ADOrable comme sur les réseaux sociaux : Roman Doduik.

Une Grosse Tête qu’on peut retrouver aux côtés de Roman Duduik dans ses vidéos sur Internet et maintenant à la radio dans les Grosses Têtes : Elie Semoun. Une Grosse Tête en pleine tournée avec Je préfère qu’on reste ensemble, une pièce excellente d’un jeune auteur oublié par les Molières : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qu’on retrouve tous les matins sur RTL et en librairie avec son nouveau livre Broadway Vitas : Florian Gazan. Une Grosse Tête tout excitée à l’idée de retrouver Caroline Diament : Hector Obalk. Et enfin, une Grosse Tête qui est à l’émission ce que la Joconde est au Louvre et ce n’est pas Hector Obalk qui dira le contraire : Caroline Diament.

