VIDÉO - Les Grosses Têtes : H. Obalk découvre l'histoire de la Joconde de S. Boulay

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 10 octobre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête, experte en art qui fait sa deuxième aujourd’hui : Hector Obalk. Une Grosse Tête qui parle comme si elle avait l’origine du monde sur la langue : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qu’Eugène Delacroix aurait peint en 'Liberté guidant les agriculteurs' : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui préfère une toile dans un musée qu’en défense sur un terrain de foot : Yoann Riou. Une Grosse Tête compatriote de Magritte qui sait que ceci n’est pas une pipe : Alex Vizorek. Et enfin, une Grosse Tête qui a la Joconde dans sa cuisine au-dessus de la hotte à vapeur : Steevy Boulay.







































