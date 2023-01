"Les Grosses Têtes" : Bernier, Beaugrand, Berléand... Quelles sont leurs résolutions pour 2023 ?

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux défis pour nos Grosses Têtes qui ont repris l'émission comme toujours en pleine forme. Au micro de Thibaud Chaboche dans des podcasts inédits sur RTL.fr, plusieurs des acolytes de Laurent Ruquier se sont confiés sur leurs résolutions pour 2023.

Tandis que Christophe Beaugrand promet de moins chanter lors de l'émission, François Berléand souhaite perdre au moins 10kg et surtout tenir son régime plus de 10 jours. Pour Michèle Bernier, même rengaine qu'en 2022, elle promet d'arrêter de vieillir et estime d'ailleurs avoir "pris un an de moins"... On salue sa performance !

En raison de l'appel à la sobriété énergétique, Ariel Wizman songe à "arrêter l'eau, l'électricité et le chauffage". Il souhaite aussi prendre une retraite tranquille, pendant laquelle il compte acheter un panda. Il s'imagine déjà lui faire pousser du bambou sur sa terrasse et regarder la télé avec lui.

De son côté, Julie Leclerc donne une réponse peut-être un peu plus réaliste, qui serait d'ouvrir enfin son courrier et atteindre l'objectif de son mari en effectuant quotidiennement 10.000 pas. Quant à Paul El Kharrat, sa résolution serait d'être plus heureux et positif au quotidien.

Les résolutions 2022 ont-elles été tenues ?

Mais une résolution, c'est surtout fait pour ne pas être tenue. Plusieurs de nos Grosses têtes confient ne pas du tout avoir respecté leurs résolutions prises en 2022. "Je voulais faire une psychothérapie pour accepter mon hétérosexualité" explique Ariel Wizman dans un des podcasts inédits. Pour Florian Gazan, le choix était rude entre essayer d'arrêter le Nutella ou les divorces. Il a atteint le premier objectif, mais pas le second malheureusement.

Enfin, Christophe Beaugrand n'arrive pas à diminuer le temps passé sur les réseaux sociaux, au grand désespoir de son mari.

