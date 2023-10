"Les Grosses Têtes" : quand Mick Jagger fait appel à Bernard Mabille

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 16 octobre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête avec qui on a pris le forfait 'imitations illimitées' : Liane Foly. Une Grosse Tête qui mange en un an ce qu’un rugbyman mange en un repas : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui ne comprend rien au rugby, ce qui ne l’empêche pas de regarder les joueurs : JeanFi Janssens. Une Grosse Tête qui a oublié le rugby, le foot et les caisses à savon pour le tennisman Vitas Gerulaitis : Florian Gazan. Une Grosse Tête qui connait déjà par cœur toutes les dates de naissance des joueurs sud-africains : Paul El Kharrat. Et enfin, une Grosse Tête qui pousse souvent mais pas en mêlée : Bernard Mabille.







































