VIDÉO - Les Grosses Têtes reprennent un célèbre tube de Max Boublil

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 25 janvier 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête en tournée dans toute la France avec son spectacle "La folle repart en thèse" : Liane Foly.

Une Grosse Tête qui est le Humphrey Bogart du Grand Studio puisqu’elle est née à Casablanca : Ariel Wizman. Une Grosse Tête qui, juste avant de repartir à Antibes pour jouer "une situation délicate", revient briller dans le Grand Studio : Max Boublil. Une Grosse Tête qui a repris pas mal de standards de la chanson française mais par encore ceux de Max Boublil : Agustin Galiana.

Une Grosse Tête qui joue Madame Jugnot au cinéma et Madame BHL à la ville : Arielle Dombasle. Et enfin, une Grosse Tête qui joue "Le jour du kiwi" au théâtre et le mari de l’asperge au cinéma : Gérard Jugnot.



