publié le 22/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 22 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête imbattable sur les questions de couture générale : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête dont le taux de réussite sur les questions correspond aux chances de Jean-Jacques Peroni d’être élu maire d’Evian : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui a plus souvent descendu des verres que monter des marches : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a tellement récolté de râteaux qu’il s’est mis au jardinage : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui s’appelle Lemoine mais qui heureusement n’a pas fait vœu de silence : Jean-Luc Lemoine.



Une Grosse Tête qui a le même nombre de réponse que Vincent Lambert : Stéphane Plaza.

