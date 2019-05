publié le 20/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 20 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui sera à la rentrée sur scène avec ses sketchs cultes… et Pof ! : Muriel Robin.

Une Grosse Tête à qui il suffit de monter un escalier pour qu’on ait l’impression d’être à Cannes : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui comme Alain Delon pourrait recevoir une palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière mais au festival de l’immobilier : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui, peu importe la question, aura toujours quelque chose à dire : François Rollin.



Une Grosse Tête qui va pouvoir, à lui tout seul, nous faire un résumé complet de l’Eurovision : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui est à la fois le Alain Delon ch’ti et la Marie Myriam du Nord : JeanFi Janssens.

