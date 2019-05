publié le 15/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 15 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui aime regarder les étoiles dans le ciel parce que ça lui permet de savoir à quoi ressemble une grande casserole : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête dont les mauvaises réponses sont souvent les meilleures : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui s’il avait touché les 300 euros des questions auxquelles il a répondu, pourrait faire venir Griezmann au PSG : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dessinateur qui vient mettre la gomme à la radio : Emmanuel Chaunu.



Une Grosse Tête dont les analyses d’urines sont conservées dans l’armoire des produits inflammables : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui comme la muraille de Chine apparait sur toutes les photos satellites : Bernard Mabille.

