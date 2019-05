publié le 17/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 17 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a été pharmacienne et qui finit par se faire payer en cachet : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête souvent seule en scène mais nombreux dans sa tête : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête dont le cerveau est aussi rapide que celui de Chantal Ladesou… est lent : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui pourrait représenter la France à L’Eurovision… du Jardinage : Elie Semoun.



Une Grosse tête qui engueule ses voisins quand ils ne mettent pas la musique assez fort : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui est comme le lapin des piles Alcaline, il ne s’arrête jamais : Yoann Riou.

