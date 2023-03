VIDÉO - Les Grosses Têtes : Isabelle Mergault ressemble de plus en plus à Nicola Sirkis

Isabelle Mergault ressemble de plus en plus à Nicola Sirkis

Isabelle Mergault ressemble de plus en plus à Nicola Sirkis

PÉPITE - Isabelle Mergault ressemble de plus en plus à Nicola Sirkis

PÉPITE - Isabelle Mergault ressemble de plus en plus à Nicola Sirkis

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 29 mars 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête célèbre pour sa tyrolienne jamais égalée : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui a débuté au Splendid et qui l’est toujours dans l’émission : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête, journaliste, et désormais accréditée aux Grosses Têtes : Christophe Barbier. Une Grosse Tête qui a une écurie d’humoristes et fait régulièrement des arrêts au stand au Grand Studio RTL : Jérémy Ferrari.

Une Grosse Tête, spécialiste des infos improbables, des sports improbables et des clubs de foot à la victoire improbable en Ligue des Champions :