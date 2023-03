VIDÉO - Les Grosses Têtes : pourquoi J. Benguigui était-il toujours devant dans les manifestations ?

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 22 mars 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui fait son retour dans le Grand Studio parce qu’il faut bien qu'elle travaille deux ans de plus : Jean Benguigui.

Une Grosse Tête qui sait bien que Mozart, lui-même, a commencé à cotiser très tôt : Olivier Bellamy. Une Grosse Tête qui prendra sa retraite du Théâtre des Variétés dimanche soir prochain : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui débarquera en juin prochain au théâtre des Variétés avec son spectacle La folle repart en thèse : Liane Foly.

Une Grosse Tête longtemps directrice de la rédaction de L’Express, c’est vous dire si elle en connait un wagon : Christophe Barbier. Et enfin, une Grosse Tête qui ne pourra jamais parler autant jusqu’à 64 ans : Sébastien Thoen.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous