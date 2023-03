Découvrez les Grosses Têtes du lundi 27 mars 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui va bientôt devoir reconnaitre des chenilles, des zèbres, des loups ou des chameaux : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui a chanté "Ça va, ça vient" et aujourd’hui quand elle vient, ça va : Liane Foly. Une Grosse Tête qui a le kiwi au théâtre, la pêche au cinéma et la banane à la radio : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête qui trouve qu’écouter de la musique classique est plus apaisant que regarder BFM TV : Olivier Bellamy. Une Grosse Tête qui a débuté dans "action discrète" mais qui est de moins en moins discrete sur RTL : Sébastien Thoen. Et enfin, une Grosse Tête qui va pouvoir nous expliquer la réforme des retraites dans toutes les langues : Eric Laugérias.

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Jouez avec les Grosses Têtes

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.