"Un couple magique" : Valérie Mairesse, Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens sur les planches

Un couple magique, c'est le titre de la nouvelle pièce de boulevard de Laurent Ruquier au théâtre des Bouffes Parisiens que vous pourrez découvrir à partir du 12 février. À l'affiche : Valérie Mairesse, Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens.

Ils sont réunis pour la première fois au théâtre par Laurent Ruquier dont ils sont aussi les complices aux Grosses Têtes, chaque jour sur notre RTL... Un couple magique c'est l'histoire d'un magicien raté, amoureux de son assistante... C'est une pièce de boulevard où les tours de magie, apparitions, disparitions, remplacent portes qui claquent. Le magicien c'est Stéphane Plaza. Il incarne Pierre-François Cadabra, et comme il rate presque tous ses tours, il n'a plus de contrat nulle part. Alors pour relancer sa carrière, il pense qu’il lui suffit de changer de nom...

Bien qu'il soit, dans la pièce de Laurent Ruquier, le descendant d’une lignée de magiciens, son incompétence dans la matière est insurmontable. Aucun tour de magie ne parvient à le rendre bon. Il est même un danger pour les animaux dont il se sert. Et la SPA proteste… Les colombes éclopées qui sortent du spectacle en claudiquant, ça fait mauvais genre. Mais ce qui le sauve, c'est qu'il est amoureux de Claudine, son assistante. Et Claudine, c'est Valérie Mairesse. et cette dernière n'aime pas du tout Patrick Legras le producteur-tourneur des spectacles du magicien interprété par… Jeanfi Jansen ! Et dans cette pièce, il est diabolique.