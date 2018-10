publié le 22/10/2018 à 13:25

Harry serait-il déjà au courant du sexe de son premier enfant, quelques jours seulement après l'annonce officielle de la grossesse de son épouse Meghan Markle ? Lors de son voyage officiel en Australie, le jeune duc de Sussex a été interpellé par une femme dans la foule en marge d'une visite. Cette dernière a crié au prince qui passait non loin d'elle : "J'espère que ce sera une fille", référence directe à l'enfant que le couple princier attend pour le printemps 2019.



Le prince Harry ne s'est pas contenté de sourire ou de remercier poliment cette femme, il lui a répondu et les caméras et smartphones présents n'en ont pas manqué une miette. "Moi aussi".

Naturellement, il n'en fallait pas plus pour que les observateurs de la famille royale britannique n'en déduisent que le prince était peut-être au courant du sexe de leur enfant. Meghan Markle a d'ores et déjà pu apprendre la nouvelle lors de l'échographie des 12 semaines et aurait pu aussi le savoir il y a quelques semaines grâce à un test sanguin. Il pourrait aussi s'agir d'un simple désir du duc de Sussex ou d'une réponse polie sans véritable fondement. Il faudra attendre la naissance et l'annonce du sexe et des prénoms de l'enfant pour en avoir leur cœur net.