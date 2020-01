VIDÉO - Arielle Dombasle ne boit que de la Rosée de la Reine

publié le 13/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 13 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui chante, enchante et jamais ne déchante : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui entre la première page de Gala et la dernière page de Libé vient de réaliser dernier grand écart : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui a célébré ce week-end les 40 ans des Bronzés font du ski et qui pourra bientôt célébrer ses 35 ans de Grosses Têtes :Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui grâce à son livre « Métronome » vous permet de prendre le Métro même pendant les grèves :Lorant Deutsch.

Une Grosse Tête qui peut commenter le foot, le catch, le concours de l’homme le plus fort du monde et en plus répondre à toutes les questions dans cette émission :Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui nous a gratifié de tellement de perles qu’il va pouvoir toucher une retraite d’ostréiculteur :Steevy Boulay.

