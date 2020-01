VIDÉO - Valérie Mairesse a du mal à entrer dans les locaux de RTL

publié le 10/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du vendredi 10 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête plus gênée par la grève de l’Opéra que celle de la RATP : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête dont le timbre de voix est singulier et dont les bonnes réponses ne sont pas plurielles : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête dont toutes les réponses sont bonnes puisqu’elles sont drôles : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont le nom devient aussi célèbre que celui de Larousse et Robert dans le monde des dictionnaires : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui nous rejoint entre le biberon de 15h30 et le biberon de 18h : Christophe Beaugrand.

Une Grosse Tête dont la retraite sera payée par BlackRock : Philippe Manoeuvre.

Valérie Mairesse a du mal à entrer dans RTL

