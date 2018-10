Le couple Peroni - Dombasle se précise

publié le 29/10/2018 à 18:44

Aujourd'hui, lundi 29 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête nouvelle égérie de Cofidis mais qui ne devrait pas faire le tour de France tout de suite : Caroline Diament.

Une Grosse Tête plus au parfum chez Mauboussin que sur les questions : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête pour qui Le chat est la plus belle conquête de l'homme, surtout quand on l’achète chez Casterman : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui file des complexes à Google en répondant à toutes les questions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête capable de vous citer Baudelaire, Lamartine, Paul Eluard ou Marcel son beau-frère : Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête surnommée "Pépé Roni" par ses salamis : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du lundi 29 octobre Crédit : Kervin Portelli

